أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجهود أستراليا في الحرب ضد الإرهاب والقتال في سوريا والعراق وأفغانستان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ترامب بمناسبة الذكرى 75 لمعركة “كورال سي” التي جرت إبان الحرب العالمية الثانية وانتصرت فيها القوات الأمريكية والأسترالية على اليابانيين.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية مساء اليوم الجمعة، عن ترامب قوله إن الحرب العالمية الثانية شهدت الكثير من البطولات من جانب الجنود الأمريكيين الذين حاربوا جنبا إلى جنب مع الأستراليين.

ولفت إلى أن المحاربين القدامى، الذين وصفهم بأنه رجال خاضوا الحرب لإنقاذ الحضارة، وتضحياتهم جعلتنا أحرارا.

وكان الرئيس ترامب قد أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول شملت الأمن القومي والتجارة والهجرة والتعاون الاقتصادي.