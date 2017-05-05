تسلم الرئيس اللبناني العماد ميشال عون رسالة من نظيره الكونغولي دنيس ساسو نغيسو، أعرب فيها عن سعادته لمشاركة وزير خارجية بلاده في مؤتمر الطاقة الاغترابية في لبنان.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني اليوم الجمعة لوزير خارجية الكونغو جان كلود غاكوسو على رأس وفد رسمي ضم عددا من المسؤولين في وزارة الخارجية الكونغولية والقنصل الفخري في لبنان جورج فرنيني.

وأكد الرئيس الكونغولي، في الرسالة، رغبته في تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في كافة المجالات، لافتا إلى الدور المميز الذي يلعبه أبناء الجالية اللبنانية في الكونغو، والذين يزيد عددهم عن 3500 شخص في مجال تطوير الاقتصاد الكونغولي وتقوية العلاقات بين البلدين.

وقام وزير خارجية الكونغو بإبلاغ الرئيس ميشال عون بأن الرئيس الكونغولي ساسو نغيسو سوف يلبي دعوته لزيارة لبنان في أقرب وقت ممكن، لتكريس العلاقات المميزة بين لبنان والكونغو.