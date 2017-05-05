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غدا.. استكمال محاكمة 42 إرهابيا من تنظيم "أجناد مصر"
جماعة اجناد مصر

غدا.. استكمال محاكمة 42 إرهابيا من تنظيم "أجناد مصر"

2017-05-05 22:19:39

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، غدا، السبت، محاكمة 42 إرهابيا من عناصر تنظيم “أجناد مصر” في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة مستهدفين العديد من الارتكازات الأمنية وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية والممتلكات العامة.

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