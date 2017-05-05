قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أدريان رانكين جالاواي ، إن اتفاق انشاء مناطق وقف التصعيد لن يؤثر على الحملة الجوية التي يقوم بها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش” في سوريا.

وأضاف رانكين جالاواي - في تصريحات أوردتها شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم الجمعة - أن التحالف سيستمر في استهداف مسلحي “داعش” أينما كانوا لضمان عدم وجود أي ملاذ لهم.

وأشار المتحدث باسم البنتاجون إلى أن الحكومة الأمريكية لم تكن طرفا في الاتفاقية التي تم التوصل إليها في محادثات وقف إطلاق النار في كازاخستان أمس الخميس.

وكانت الولايات المتحدة ممثلة في المحادثات التي أجريت أمس في أستانا غير أنها لم تكن طرفا في الاتفاقية التي وقعتها روسيا وإيران وتركيا.