أقيمت مساء اليوم الجمعة، قرعة البطولة العربية للأندية لكرة القدم بمنطقة الأهرامات في محافظة الجيزة، والتي أوقعت الأهلي في المجموعة الأولى أمام نصر حسين داي الجزائري، والزمالك في الثانية مع النصر السعودي الملقب بالعالمي، بينما أتى المريخ السوداني على رأس المجموعة الثالثة في مواجهة الترجي التونسي.

ويشارك في البطولة التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبل 12 ناديا من مختلف البلدان العربية.

تم تقسيم الأندية المشاركة في البطولة حسب المناطق، لأندية عربية أفريقيا، وأندية الخليج، وأندية الشام، وجاء على رؤوس المجموعات الأهلي، الزمالك والمريخ السوداني.

ويتأهل إلى ربع نهائي البطولة أصحاب المراكز الأولى في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريق من أصاحب المركز الثاني.

وأتت الأندية المشاركة كالتالي:

من قارة إفريقيا: الأهلي والزمالك من مصر وحسين داي الجزائري والترجي التونسي واتحاد الفتح الرباطي المغربي والمريخ السوداني.

من قارة آسيا: النصر والهلال من السعودية والوحدة الإماراتي والفيصلي الأردني ونفط الوسط العراقي والعهد اللبناني.

نتائج القرعة

المجموعة الأولى: الأهلي المصري، الفيصلي الأردني، نصر حسين داي الجزائري، الوحدة الإماراتي.

المجموعة الثانية: الزمالك المصري، الفتح الرباطي المغربي، النصر السعودي، العهد اللبناني.

المجموعة الثالثة: المريخ السوداني، الهلال السعودي، الترجي التونسي، نفط الوسط العراقي.