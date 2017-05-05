أكدت تحريات مباحث الجيزة اليوم الجمعة أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع حريق في دار أيتام بمنطقة العجوزة.

وأفاد مصدر أمني أن الحريق لم يسفر عن وقوع أية إصابات أو خسائر في الأرواح حيث اندلع الحريق في غرفة ملابس بعيدة عن سكن أيتام الدار.

وأضاف المصدر أن الدار يقع داخل مبنى يحتوي على حضانة ودار مسنين وعيادات خارجية طبية ومراكز كمبيوتر، وأن العقار الذي يضم تلك المراكز يقع على مساحة ٤٠٠ متر ومكون من ١١ طابقا.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا باندلاع حريق بدار أيتام وتم الدفع بسيارات إطفاء إلى محل البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع خطر امتداده.