 Moheet on google
الجمعة 5 مايو 2017 11:24 مساءً
روابط سريعة
ماس كهربائي وراء اندلاع حريق دار أيتام العجوزة
حريق الرويعي‎

ماس كهربائي وراء اندلاع حريق دار أيتام العجوزة

2017-05-05 22:21:18

أكدت تحريات مباحث الجيزة اليوم الجمعة أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع حريق في دار أيتام بمنطقة العجوزة.

وأفاد مصدر أمني أن الحريق لم يسفر عن وقوع أية إصابات أو خسائر في الأرواح حيث اندلع الحريق في غرفة ملابس بعيدة عن سكن أيتام الدار.

وأضاف المصدر أن الدار يقع داخل مبنى يحتوي على حضانة ودار مسنين وعيادات خارجية طبية ومراكز كمبيوتر، وأن العقار الذي يضم تلك المراكز يقع على مساحة ٤٠٠ متر ومكون من ١١ طابقا.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا باندلاع حريق بدار أيتام وتم الدفع بسيارات إطفاء إلى محل البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده ومنع خطر امتداده.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3