

هاجم الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، حمدين صباحي بسبب هجومه على الدولة في المؤتمر السنوي لحزب الكرامة، قائلا: «حمدين صباحي عايز يعمل نفسه بطلا على حساب الدولة».

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» تقديم الفنان تامر عبد المنعم، إن حمدين صباحي تحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية خلال الانتخابات البرلمانية 2010 تحت قائمة الإسلام هو الحل.

وأضاف: «حمدين صباحى وأنصاره كانوا خدما للإخوان وبمثابة أحذية في أقدامهم، وسافر أكثر من مرة لجنوب لبنان لتأييد حزب الله»، لافتا إلى أن حمدين صباحى انتهى سياسيا منذ تحالفه مع الإخوان