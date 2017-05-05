أكد رئيس بوليفيا ايفو موراليس اليوم، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كان “عادلا” مع الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي برفع عقوبة الايقاف لأربع مباريات التي كانت مفروضة عليه.

وقال موراليس - في تصريح على حسابه على شبكة (تويتر) الاجتماعية نقلته وكالة الانباء الاسبانية - إن الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) كان عادلا مع ميسي حيث وصفه بـ”الرياضي الكبير”.

وأضاف الرئيس البوليفي “بفضل حكم (فيفا)، نواصل طريق مونديال روسيا تحت قيادة ميسي، الممثل الملائم لوطن عظيم”.

وأعلنت لجنة الاستئناف بـ(فيفا) اليوم الغاء عقوبة الايقاف لأربع مباريات التي كانت فرضت على ميسي من قبل اللجنة التأديبية.

وكانت اللجنة التأديبية التابعة للفيفا قد فرضت عقوبة إيقاف مدتها أربع مباريات بحق ميسي لتوجيهه سبابا لحكم مساعد خلال مباراة الأرجنتين أمام تشيلي في 23 مارس الماضي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

يذكر أن عقوبة الإيقاف تم تطبيقها على ميسي لمباراة واحدة كانت أمام بوليفيا وخسرها المنتخب الأرجنتيني بهدفين دون رد، ليحل منتخب التانجو خامسا في ترتيب جدول تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 برصيد 22 نقطة.