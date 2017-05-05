أكد اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء أن الدولة على مستوى جميع القطاعات تولي اهتماما كبيرا بسيناء في شتى المجالات.

وقال المحافظ خلال مؤتمر جماهيري بقرية الجناين بمركز بئر العبد إنه بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذكرى الخامسة والثلاثين لتحرير سيناء سيتم افتتاح عدد 48 مشروعا تنمويا وخدميا في شتى القطاعات على مستوى جميع مناطق المحافظة بتكلفة تبلغ 258 مليونا و697 ألف جنيه.

وأعلن المحافظ أن فرص العمل يتم توفيرها لشباب الخريجين من خلال المسابقات.. مشيرا إلى قيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بمنح قروض بفوائد بسيطة وشروط ميسرة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيع الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

وأعطى المحافظ توجيهاته لرئيس مركز ومدينة بئر العبد ورئيس قرية الجناين ومديري الإدارات الخدمية في بئر العبد بالعمل على حل مشاكل المواطنين، وتوفير كافة الخدمات في مختلف القطاعات لهم.

وفي نهاية المؤتمر.. استمع المحافظ إلى عدد من مشاكل وشكاوى المواطنين، وأعطى توجيهاته للمسئولين العمل على حلها وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.