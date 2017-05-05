وضع الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام حجر الأساس لمشروع تطوير منطقة المعمورة بمحافظة الإسكندرية والتابعة لشركة “المعمورة للتعمير والتنمية السياحية” إحدى شركات قطاع الأعمال العام.

وتشمل أعمال التطوير إقامة مشروع مكون من 200 وحدة سكنية على مساحة 4 آلاف متر مسطح تجار و220 باكية جراج بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 270 مليون، بإيرادات متوقعة تصل إلى 800 مليون جنيه ويستغرق تنفيذ المشروع قرابة العامين.

كما أطلق الوزير أربعة مشروعات لشركة “المعمورة للتعمير والتنمية السياحية” بإجمالي تكلفة استثمارية 935 مليون جنيه وإيرادات متوقعة نحو 2.5 مليار جنيه.

وتضم المشروعات “مشروع أرض “تافرنا” والذي يشمل 170 وحدة سكنية، و94 محلًا تجاريًا، و120 باكية جر، ومشروع بناء كومباوند فيلات دوبلكس على مساحة 11.75 فدان بمدينة السادس من أكتوبر، ويضم 168 وحدة دوبلكس، وستبدأ الشركة في مشروع أرض الإبراهيمية بالإسكندرية لإقامة 420 وحدة سكنية، و19 محلًا تجاريًا، و700 باكية جراج.

وشهد إطلاق المشروعات ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية والدكتور محمد الصياد رئيس شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية”.