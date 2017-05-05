توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح ، اليوم الجمعة ، قدرها 6760 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الخميس تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد في نشرته اليومية أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم الجمعة 25100 ميجاوات، مقابل 25300 ميجاوات أمس الخميس، الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 17805 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الجمعة، باللون الأخضر منذ منتصف الليل وحتى السادسة و 50 دقيقة مساء، وكان قد ظهر أمس الخميس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.