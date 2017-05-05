القاهرة ..تستكمل محكمة جنايات الجيزة، غدا، محاكمة 42 إرهابيا من عناصر تنظيم “أجناد مصر” في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة مستهدفين العديد من الارتكازات الأمنية وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية والممتلكات العامة.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدا، محاكمة 67 متهما من عناصر جماعة “الإخوان” الإرهابية، في قضية اتهامهم بارتكاب جريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدا، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و24 متهما آخرين، وذلك في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات الجيزة، غدا، محاكمة 379 متهما من عناصر جماعة “الإخوان” الإرهابية، ممن شاركوا في الاعتصام المسلح بميدان النهضة بالجيزة، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب وتشكيل عصابة مسلحة.

بورسعيد.. يفتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، غدا، معرض “صنع في بورسعيد” الذي تنظمه محافظة بورسعيد، كما يفتتح المعامل الجديدة بفرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بميناء بورسعيد، كما يتفقد عدد من المصانع المتواجدة داخل المحافظة.

القاهرة .. من المقرر أن يضع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، في التاسعة من صباح غد، حجر الأساس لكليتي الحقوق والتجارة بحرم جامعة عين شمس الجديد بمدينة العبور، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

القاهرة.. تعقد وزارة السياحة، ممثلة في هيئة تنشيط السياحة، في العاشرة من صباح غد، مؤتمرا صحفيا موسع للإعلان عن الدورة الأولى للتوعية السياحية للعاملين بمجال السياحة تحت شعار (السياحة مستقبلنا).

القاهرة .. تفتتح الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، في التاسعة من صباح غد، المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان ” نحو تعليم داعم للتنمية المستدامة في مصر”، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر المعهد بصلاح سالم.

القاهرة .. ينظم المتحف المصري الكبير، في العاشرة من صباح غد، المؤتمر السنوي الثالث للملك توت عنخ آمون، بقاعة أحمد كمال باشا، بمقر وزارة الآثار بالزمالك، برعاية الدكتور خالد العناني وزير الآثار .

أسوان.. تبدأ محافظة أسوان، غدا، إعلان قرعة تحديد الوحدات السكنية لإسكان أوقاف المحافظة، لعام 2008 للشباب الحاجزين وذللك وحتى يوم 15 من الشهر الجاري.

دمنهور.. تنطلق، في العاشرة من صباح غد، أعمال حملة “حماية” لمكافحة فيروس “سي” بقرية كوم القناطر بمركز أبو حمص وبدار المسنين بالأبعادية بدمنهور.

القاهرة .. تختتم، غدا، الدورة الاستثنائية لمعرض “فيرنكس أند ذي هوم” المقام في مول كايرو فستيفال سيتي بالتعاون مع غرفة صناعة الأخشاب وجمعية المصدرين المصريين .

القاهرة .. يحيي أوركسترا القاهرة السيمفوني، في الثامنة من مساء غد، حفلا يقدم خلاله سيمفونية “بيتهوفن التاسعة” والمعروفة أيضا بالسيمفونية الكورالية، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية .

القاهرة .. ينظم الهلال الأحمر المصري، في العاشرة من صباح غد، يوما للخدمة الاجتماعية ضمن احتفاله باليوم العالمي للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر، من المقرر أن يشمل اليوم عدد من ورش العمل المختلفة في مجالات الخدمة الاجتماعية والتطوع.

القاهرة.. تنظم مكتبة المستقبل، مساء غد، احتفالية بعنوان ” ليلة الرؤية ” ، بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان المبارك ، واحتفاء بهذه المناسبة الدينية التي تحظى بحضور وتقدير من قبل المجتمع المصري، وينتظرها الكبار والأطفال.

القاهرة .. تستضيف ساقية الصاوي بالزمالك، في الثامنة من مساء غد، حفلا فنيا يحييه الفنان ” أمير عيد” ، وذلك على مسرح قاعة الحكمة بالساقية .

القاهرة .. تحيي فرقة “أرابيش” باند الفنية، في السابعة والنصف من مساء غد، حفلا فنيا على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي بالزمالك.

القاهرة .. تحيى الفنانة رانيا شعلان، في الثامنة من مساء غد، حفلا غنائيا على المسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية.

الإسكندرية.. تختتم، غدا، فعاليات أسبوع أفلام جوته بالإسكندرية، وذلك بعرض عددا من الأفلام التي تدور حول الأسرة والفن والمرأة وقضايا اللجوء والهجرة وغيرها من القضايا المهمة.

القاهرة .. يستضيف قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، في السادسة من مساء غد، الأفلام الفائزة في الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وذلك بقاعة سينما الهناجر.

القاهرة .. تنظم جامعة قناة السويس ، غدا، المؤتمر الأول للبحوث الطلابية تحت عنوان البحوث الطلابية إبداع وابتكار.

القاهرة .. يقيم مركز طلعت حرب الثقافي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة من مساء غد، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية “نيوتن وسنية”.

القاهرة .. يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، غدًا، استعدادًا لمواجهة فريق النصر للتعدين المقرر لها يوم الاثنين المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

السويس ..يلتقى فريقا بتروجيت ومصر للمقاصة، في الخامسة والنصف من مساء غد، على استاد السويس الجديد، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم.