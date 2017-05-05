أجندة إخبارية ليوم السبت الموافق 6 مايو 20172017-05-05 20:50:17
القاهرة ..تستكمل محكمة جنايات الجيزة، غدا، محاكمة 42 إرهابيا من عناصر تنظيم “أجناد مصر” في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة مستهدفين العديد من الارتكازات الأمنية وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية والممتلكات العامة.
القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدا، محاكمة 67 متهما من عناصر جماعة “الإخوان” الإرهابية، في قضية اتهامهم بارتكاب جريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد.
القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدا، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و24 متهما آخرين، وذلك في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات الجيزة، غدا، محاكمة 379 متهما من عناصر جماعة “الإخوان” الإرهابية، ممن شاركوا في الاعتصام المسلح بميدان النهضة بالجيزة، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب وتشكيل عصابة مسلحة.
بورسعيد.. يفتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، غدا، معرض “صنع في بورسعيد” الذي تنظمه محافظة بورسعيد، كما يفتتح المعامل الجديدة بفرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بميناء بورسعيد، كما يتفقد عدد من المصانع المتواجدة داخل المحافظة.
القاهرة .. من المقرر أن يضع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، في التاسعة من صباح غد، حجر الأساس لكليتي الحقوق والتجارة بحرم جامعة عين شمس الجديد بمدينة العبور، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
القاهرة.. تعقد وزارة السياحة، ممثلة في هيئة تنشيط السياحة، في العاشرة من صباح غد، مؤتمرا صحفيا موسع للإعلان عن الدورة الأولى للتوعية السياحية للعاملين بمجال السياحة تحت شعار (السياحة مستقبلنا).
القاهرة .. تفتتح الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، في التاسعة من صباح غد، المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي تحت عنوان ” نحو تعليم داعم للتنمية المستدامة في مصر”، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر المعهد بصلاح سالم.
القاهرة .. ينظم المتحف المصري الكبير، في العاشرة من صباح غد، المؤتمر السنوي الثالث للملك توت عنخ آمون، بقاعة أحمد كمال باشا، بمقر وزارة الآثار بالزمالك، برعاية الدكتور خالد العناني وزير الآثار .
أسوان.. تبدأ محافظة أسوان، غدا، إعلان قرعة تحديد الوحدات السكنية لإسكان أوقاف المحافظة، لعام 2008 للشباب الحاجزين وذللك وحتى يوم 15 من الشهر الجاري.
دمنهور.. تنطلق، في العاشرة من صباح غد، أعمال حملة “حماية” لمكافحة فيروس “سي” بقرية كوم القناطر بمركز أبو حمص وبدار المسنين بالأبعادية بدمنهور.
القاهرة .. تختتم، غدا، الدورة الاستثنائية لمعرض “فيرنكس أند ذي هوم” المقام في مول كايرو فستيفال سيتي بالتعاون مع غرفة صناعة الأخشاب وجمعية المصدرين المصريين .
القاهرة .. يحيي أوركسترا القاهرة السيمفوني، في الثامنة من مساء غد، حفلا يقدم خلاله سيمفونية “بيتهوفن التاسعة” والمعروفة أيضا بالسيمفونية الكورالية، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية .
القاهرة .. ينظم الهلال الأحمر المصري، في العاشرة من صباح غد، يوما للخدمة الاجتماعية ضمن احتفاله باليوم العالمي للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر، من المقرر أن يشمل اليوم عدد من ورش العمل المختلفة في مجالات الخدمة الاجتماعية والتطوع.
القاهرة.. تنظم مكتبة المستقبل، مساء غد، احتفالية بعنوان ” ليلة الرؤية ” ، بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان المبارك ، واحتفاء بهذه المناسبة الدينية التي تحظى بحضور وتقدير من قبل المجتمع المصري، وينتظرها الكبار والأطفال.
القاهرة .. تستضيف ساقية الصاوي بالزمالك، في الثامنة من مساء غد، حفلا فنيا يحييه الفنان ” أمير عيد” ، وذلك على مسرح قاعة الحكمة بالساقية .
القاهرة .. تحيي فرقة “أرابيش” باند الفنية، في السابعة والنصف من مساء غد، حفلا فنيا على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي بالزمالك.
القاهرة .. تحيى الفنانة رانيا شعلان، في الثامنة من مساء غد، حفلا غنائيا على المسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية.
الإسكندرية.. تختتم، غدا، فعاليات أسبوع أفلام جوته بالإسكندرية، وذلك بعرض عددا من الأفلام التي تدور حول الأسرة والفن والمرأة وقضايا اللجوء والهجرة وغيرها من القضايا المهمة.
القاهرة .. يستضيف قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، في السادسة من مساء غد، الأفلام الفائزة في الدورة السادسة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وذلك بقاعة سينما الهناجر.
القاهرة .. تنظم جامعة قناة السويس ، غدا، المؤتمر الأول للبحوث الطلابية تحت عنوان البحوث الطلابية إبداع وابتكار.
القاهرة .. يقيم مركز طلعت حرب الثقافي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة من مساء غد، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية “نيوتن وسنية”.
القاهرة .. يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، غدًا، استعدادًا لمواجهة فريق النصر للتعدين المقرر لها يوم الاثنين المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
السويس ..يلتقى فريقا بتروجيت ومصر للمقاصة، في الخامسة والنصف من مساء غد، على استاد السويس الجديد، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم.
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«التموين»: الأسعار لن ترتفع.. واعتماد نموذجين لـ«شنط رمضان»
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة “التموين” ، أن أسعار السلع الأساسية لن ترتفع قبل شهر رمضان، مشيرا إلى أن الوزارة ستتيح السلع الأساسية بالأسواق بشكل يفوق الطلب ...Fri, 05 May 2017 09:28:05 GMT
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وزير الأوقاف: العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية مطلب شرعي ووطني
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية مطلب شرعي ووطني ، وأن كل من يعمل على تقويض بنيان الدولة أو تعطيل مسيرتها ، أو تدمير ...Fri, 05 May 2017 10:16:17 GMT
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برلماني: الخطان الأول والثاني بـ«مترو الأنفاق» متهالكان
وصف اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قرار رفع أسعار تذاكر “مترو الأنفاق” بانه “جريء جدا” على الرغم من معارضته للقرار. وأوضح طعيمة من ...Fri, 05 May 2017 08:47:39 GMT
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نائب بالسويس: 370 ألف حالة "عقر" للمواطنين من الكلاب الضالة
قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس بيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، مفاده أن هناك حالة من الذعر واستغاثة للمواطنين من تكاثر وانتشار الكلاب ...Fri, 05 May 2017 08:30:59 GMT
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حريق 3 منازل وفدان قصب ونفوق 9 حيوانات بسوهاج
تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد حسام المصرى وكيل إدارة الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على عدد من الحرائق بدأت بـ 3 منازل بمركز المنشاه جنوب ...Fri, 05 May 2017 07:58:23 GMT
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اليوم.. الرجاء يلتقى بلدية المحلة فى معركة التأهل لـ"الممتاز"
يستضيف الرجاء عصر اليوم الجمعة بلدية المحلة فى مباراتهم الفاصلة فى ختام منافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثانى الذى ستحدد الصاعد إلى دورى الأضواء والشهرة. ...Fri, 05 May 2017 08:58:28 GMT
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باحث اقتصادي: «مثلث الاستثمار» ينقصه «ضلع» - محيط
أكد الباحث الاقتصادي أحمد علي، أن ما وصفه بـ”مثلث الاستثمار في مصر” ينقصه “ضلع التشريعات” لتنظيم العملية الاستثمارية، مشيدا بمجهودات الدولة في “الضلعين ...Fri, 05 May 2017 10:28:59 GMT
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«خبير مروري»: اغلاق شارع «26 يوليو» لمدة عامين
أكد اللواء أحمد هشام الخبير المروري أن العطلة الرسمية اليوم واعتدال الأحوال الجوية ووضوح الرؤية الأفقية انعكسا بشكل إيجابي على الحالة المرورية بكافة الطرق ...Fri, 05 May 2017 07:28:15 GMT
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مطار هيثرو البريطاني يعلق جميع رحلاته بسبب تهديدات أمنية
علقت السلطات البريطانية جميع الرحلات في صالة السفر 3 في مطار هيثرو لدواعٍ أمنية تطلبت فحص الأمن وتعطيل 1500 راكب عن رحلاتهم. وأوضحت صحيفة مترو البريطانية أن الأسباب ...Fri, 05 May 2017 10:49:58 GMT