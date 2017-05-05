رفضت محكمة تركية اليوم الجمعة الطعن المقدم من الموسوعة الإلكترونية (ويكيبيديا) ضد قرار حظر موقعها الذي أصدرته السلطات التركية أواخر الشهر الماضي.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية نقلا عن وسائل إعلام رسمية أن المحكمة قضت بأن حرية التعبير يمكن تقييدها في أوضاع معينة، مضيفة أن محتوى الصفحات (التي نشرها الموقع) يصل إلى “الهجمات غير العادلة”.

وكانت تقارير إعلامية تركية أفادت بأن أحد المحاكم في أنقرة أمرت بحظر الموقع بعد أن رفضت (ويكيبيديا) إزالة صفحتين من على موقعها تزعم فيهما أن تركيا تقدم الدعم للجهاديين في سوريا.

يذكر أن السلطات التركية حظرت الدخول إلى الموقع الإلكتروني للموسوعة في 29 من أبريل الماضي، بسبب أنها “تعمل مع جماعات تشن حملة تشويه ضد تركيا”، وقدمت ويكيبيديا طعنا - في وقت سابق هذا الأسبوع - ضد قرار الحظر.

من جانبها، قالت هيئة الاتصالات التركية إن الحظر سيظل معمولا به إلى أن يتم إزالة الصفحات.