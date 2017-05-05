وقعت النهى بنت مكناس وزيرة التجارة الموريتانية اليوم الجمعة بقصر المؤتمرات في نواكشوط مع رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) مرسل ألن سوزا، اتفاقا يهدف إلى تحقيق عدة مزايا تنموية واقتصادية لموريتانيا وللمجموعة الاقتصادية.

وأشادت الوزيرة الموريتانية بهذا الاتفاق، والذي من شأنه أن يسهم في تقريب شعوب منطقة غرب إفريقيا وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين موريتانيا والبلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك إنشاء منطقة تجارة حرة وتطبيق تعريفة خارجية مشتركة وتسهيل زيادة التبادلات التجارية داخل المنظمة لإنشاء سوق مشتركة في غرب أفريقيا.

وأكدت أن هذا التعزيز يندرج في إطار روابط الأخوة والصداقة وحسن الجوار العريقة القائمة بين موريتانيا وبلدان المجموعة تنفيذا للالتزامات الواردة في برنامج رئيس البلاد محمد ولد عبدالعزيز.

وبدوره أكد رئيس لجنة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أهمية هذا الاتفاق والذي سيتيح لكافة الأطراف تبادل المصالح والمنافع فيما بينها بما في ذلك ضمان حرية تنقل البضائع والأشخاص مما سيشجع الاستثمار.

وأضاف أن الاتفاق سيضمن دعم التعاون بين موريتانيا ودول المجموعة في كافة المجالات التنموية والاقتصادية، مؤكدا ضرورة تضافر جهود الجميع لدفع عملية التنمية.