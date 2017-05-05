أفاد مصدر أمني فرنسي بأن الإرهابي الذي ألقي القبض عليه في مَحيط قاعدة عسكرية في شمال غرب باريس كان قد بايع تنظيم داعش الإرهابي في تسجيل على مفتاح “يو اس بي” عثر عليه في سيارته.

وأضاف المصدر أنه تم التحفظ على أعلام للتنظيم الإرهابي في سيارة المشتبه به، وهو عسكري سابق (٣٤ عاما) يخضع للمراقبة لتطرفه، بالقرب من قاعدة “ايفرو” العسكرية على بعد مسافة مئة كيلومتر من باريس.

وأوضح أنه تم العثور على بندقية بالقرب من الموقع الذي تم فيه القبض على المشتبه به والذي اعترف للمحققين بأنه كان قد أعد تسجيلا باسم “داعش” على مفتاح ال “يو اس بي” المشار إليه والذي تبين أنه يحتوي أيضا على صور له بملابس المقاتلين.

وأشار المصدر إلى أن المشتبه به خضع لمداهمتين إداريتين في عامي 2015 و2017، ولتحقيق قضائي لسعيه الحصول على أسلحة، مضيفا أن التحقيقات جارية لمعرفة عما إذا كان على وشك ارتكاب عمل عنيف أو كان لا يزال في مرحلة الإعداد له.

وكانت الشرطة رصدت سيارة مشبوهة بالقرب من قاعدة “ايفرو” الجوية في منطقة “نورماندي” وتبين أنها مملوكة لشخص متطرف تم القبض عليه فجر اليوم الجمعة.