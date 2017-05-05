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الجزائر: مساهل يقوم بزيارة إلى مدن ومناطق جنوب ليبيا غدا
عبدالقادر مساهل وزير خارجية الجزائر

الجزائر: مساهل يقوم بزيارة إلى مدن ومناطق جنوب ليبيا غدا

2017-05-05 20:42:32
أ ش أ

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الجزائرية أن وزير الشئون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل يقوم غدا السبت بزيارة إلى مدن ومناطق جنوب ليبيا .
وذكرت وزارة الشئون الخارجية الجزائرية - في بيان لها اليوم الجمعة - أن هذه الزيارة الجديدة إلى جنوب ليبيا “تأتي على اثر الجولة التي قام بها الوزير من 19 إلى 21 أبريل إلى مدن شرق ليبيا لاسيما البيضاء و بنغازي والزنتان ومصراتة وطرابلس” .
وأشار البيان إلى أن الزيارة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تقريب مواقف الأطراف الليبية بغية ايجاد الحل السياسي للأزمة من خلال الحوار الشامل الليبي في ليبيا والمصالحة الوطنية.
وأكد البيان أن مساهل سيجري بهذه المناسبة محادثات مع السلطات المحلية والبرلمانيين وأعيان جنوب ليبيا ، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي عشية الاجتماع الوزاري الـ11 لبلدان جوار ليبيا الذي ستحتضنه الجزائر يوم 8 مايو الجاري.

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