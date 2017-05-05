أعرب المبعوث الروسي لمفاوضات أستانا أليكسندر ليفرنتييف، عن أمله في أن يمهد اتفاق المناطق الآمنة لسلام دائم وشامل في سوريا.

وقال ليفرنتييف ، في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز” بالعربية مساء اليوم الجمعة، “أعتقد أن عملية السلام في سوريا قد بدأت بالفعل”.

وأضاف ليفرنتييف وهو أيضا المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتن لسوريا، إن عملية السلام لم تبدأ فقط في أستانا لكن قبل ذلك مع الجهود التي بذلها المجتمع الدولي لإيجاد حل للأزمة الراهنة التي أسفرت منذ 2011 عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص ، واعتبر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أستانا بشأن سوريا انجاز ليس لروسيا فقط وإنما أيضا لسوريا والشعب السوري.

وفي السياق ذاته ، وحول المحادثات الهاتفية التي أجراها بوتن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف ليفرنتييف المحادثات بإنها كانت بناءة.

وقال “كان هناك إدراك من قبل الرئيس الأمريكي ترامب لأهمية القيام بخطوات فعالة على الأرض في سوريا” ، ولفت إلي أن ثمار هذه المحادثات كانت هي التنسيق الوثيق للجهود التي يبذلها الطرفان لمحاربة الإرهاب على الأراضي السورية، معربا عن اعتقاده بأن ذلك أمرا مهما للغاية.

وأوضح ليفرنتييف أن من غير التصدي للجماعات الإرهابية، فإنه لا يمكن التوصل لأي اتفاق بين ما يسمى بالمعارضة المعتدلة والقوات الحكومية التي تخوض حربا ضد داعش وجبهة النصرة وغيرها من الجماعات الإرهابية.

وكانت روسيا وإيران وتركيا قد توصلوا في أستانا أمس الخميس إلى اتفاق على إقامة “مناطق آمنة”.