أعلن الجيش اللبناني أن زورقا حربيا تابعا لإسرائيل اخترق عند الساعة 4.51 من فجر اليوم، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالي 355 مترا ولمدة 4 دقائق.

وأوضح الجيش اللبناني - في بيان اليوم الجمعة - أنه تجرى حاليا متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.