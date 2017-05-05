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إستونيا: طائرة وزير خارجية روسيا اخترقت مجالنا الجوي
سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي

إستونيا: طائرة وزير خارجية روسيا اخترقت مجالنا الجوي

2017-05-05 20:36:21
أ ش أ

أعلنت سلطات إستونيا أن طائرة روسية كانت تقل وزير الخارجية سيرجي لافروف أثناء رحلته إلى فنلندا اخترقت مجالها الجوي.
ونقلت قناة “سكاي نيوز” بالعربية اليوم الجمعة، عن مستشارة رئيس الوزراء الإستوني كادري بيتيرز قولها، عبر تويتر، “لافروف محلقا إلى فنلندا لمناقشة أمن المرور الجوي لكن أولا دعونا نخترق المجال الجوي الإستوني”.
بدورها، أوضحت وسائل إعلام الإستونية أن الطائرة “إل -69” التي تستخدمها الإدارة الرئاسية الروسية دخلت لفترة قصيرة المجال الجوي فوق شمال إستونيا، مشيرة إلى أنه المجال نفسه الذي انتهكته طائرات روسية حربية على مدار السنوات الماضية.

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