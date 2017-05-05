أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي والقواعد العسكرية الروسية بالخارج جاهزة لمحاربة تنظيم “داعش” في أي وقت.

وقال لافروف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية “تاس”، اليوم الجمعة: “الوحدات المسلحة التي ضمّنتها الدول الأعضاء بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي (وهو حلف عسكري يضم دول أعضاء بالاتحاد السوفييتي سابقا) في قوات الرد الجماعي السريع، في حالة جاهزية قتالية، بالإضافة إلى القوات الروسية المنشورة في القواعد العسكرية في طاجيكستان وقيرغيزستان وأرمينيا”، مضيفا: “إلى أن يُقضى على هذا الطاعون (داعش)، لن تتغير أولوياتنا”.