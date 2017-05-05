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بث مباشر.. حفل قرعة البطولة العربية لكرة القدم
البطولة العربية

بث مباشر.. حفل قرعة البطولة العربية لكرة القدم

2017-05-05 20:35:40

ننقل لكم بث مباشر لمراسم الحفل الخاص بقرعة البطولة العربية للأندية لكرة القدم، من سفح الأهرامات بالجيزة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يوليو إلى 5 أغسطس 2017، وتضم 12 ناديا من مختلف البلدان العربية وفي مقدمتهم الأهلي والزمالك.
وتأتي الأندية المشاركة في البطولة كالتالي:

من قارة إفريقيا: الأهلي والزمالك من مصر وحسين داي الجزائري والترجي التونسي واتحاد الفتح الرباطي المغربي والمريخ السوداني.

من قارة آسيا: النصر والهلال من السعودية والوحدة الإماراتي والفيصلي الأردني ونفط الوسط العراقي والعهد اللبناني.

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