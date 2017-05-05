 Moheet on google
الجمعة 5 مايو 2017 09:49 مساءً
روابط سريعة
"الداخلية" تنفي اختطاف اثنين من قوات الأمن بشمال سيناء
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

"الداخلية" تنفي اختطاف اثنين من قوات الأمن بشمال سيناء

2017-05-05 20:27:28

نفى مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما بثه أحد المواقع الإخبارية، بشأن اختطاف اثنين من قوات الأمن بشمال سيناء.

وأكدت وزارة الداخلية- في بيان صادر مساء اليوم الجمعة- عدم صحة ذلك الخبر جملةً وتفصيلاً، وأهابت بالموقع ضرورة تحري الدقة فيما يتم بثه من أخبار، إعلاءً للمصلحة القومية، ودرءاً لعدم اللجوء إلى الإجراءات القانونية في هذا الصدد.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3