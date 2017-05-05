نفى مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما بثه أحد المواقع الإخبارية، بشأن اختطاف اثنين من قوات الأمن بشمال سيناء.

وأكدت وزارة الداخلية- في بيان صادر مساء اليوم الجمعة- عدم صحة ذلك الخبر جملةً وتفصيلاً، وأهابت بالموقع ضرورة تحري الدقة فيما يتم بثه من أخبار، إعلاءً للمصلحة القومية، ودرءاً لعدم اللجوء إلى الإجراءات القانونية في هذا الصدد.