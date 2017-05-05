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بماذا وصف الإخوان أيمن نور!
|S|ايمن نور

بماذا وصف الإخوان أيمن نور!

2017-05-05 20:13:23

فى حلقة جديدة من مسلسل تبادل الاتهامات والحرب الكلامية بين قيادات جماعة الإخوان “الإرهابية” وحلفائهم، وصف وليد شرابى، نائب رئيس ما يسمى بمجلس الإخوان فى تركيا، أيمن نور، رئيس قناة الشرق الموالية لجماعة الإخوان بـ”الكومبارس” مما آثار حفيظة الأخير، الذى اتهمهم بالجهل.

ويبدوا أن المعارك الكلامية بين الإخوان وحلفائها تؤدى يوما بعد الآخر لكشف حقيقة الأمور وكذب ادعاءات القيادات الإخوانية المضللة للعامة حيث اعترف “شرابى” فى رده على ما كتبه أيمن نور بقيام الاخير بالتزوير فى اوراق رسمية وهذا سبب سجنه 5 سنوات قائلا: “فى 2005 كنت رئيسا لمحكمة شمال سيناء وسجنت انت بسبب تزويرك أوراق رسمية وقمت بتنفيذ الحكم بعد استنفاذك لطرق الطعن فى فترة شهدت ازهى عصور القضاء”.

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