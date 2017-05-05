للمحرومين من العطلات.. هذه أفضل 3 شركات في سياسة منح الإجازات2017-05-05 19:47:25
منذ ظهور العمل الحر Freelance أصبح العمل التقليدي ذو الدوام الكامل والإجازات المحددة في حقل التحدي.
فطبقاً لتقرير أعدته Elance، إحدى شركات Upwork الرائدة في ريادة الأعمال حول العالم، عام 2013، يقضي 28% من أصحاب الأعمال الحرة أقل من عشر ساعات أسبوعياً في عملهم، في حين يقضي 19% منهم أكثر من 40 ساعة بحد أقصى، ويأتي البقية ما بين 10 و40 ساعة عمل أسبوعياً، بأرباح تُقدر بـ285 مليون دولار للعاملين عبر الإنترنت عام 2013.
لا شك أن ذلك النظام الذي ينتشر يوماً بعد يوم أثر في طبيعة العمل التقليدي في عدة أشياء، أهمها نظام الإجازات، وسياسة إعطائها، وفي هذا التقرير نتناول أفضل ثلاث شركات في سياسة إعطاء الإجازات للموظفين، إذ أصبحت مراقبة إجازات الموظفين أمراً يعود إلى الحقبة الصناعية، مثلما قال المدير التنفيذي للشركة الرائدة في مجال بث المواد الترفيهية والأفلام عبر الإنترنت NETFLIX، حسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية.
3- عملاق الأثاث “آيكيا”
يقول لارس بيترسون، رئيس إيكيا الولايات المتحدة، إن “المنزل هو ساحتنا”؛ لذا تدعم إيكيا الإجازة مدفوعة الأجر خاصة إن كانت العائلة ترحب بمولودها الجديد، فبدءاً من أول يناير 2017 يحصل جميع العاملين في إيكيا بالولايات المتحدة على ثلاثة أشهر “إجازة أبوة” مدفوعة الأجر، وذلك بحصولهم على مرتباتهم كاملة أول ستة أسابيع، مثلما يحصل على 50% من المرتب خلال الستة أسابيع التالية، في حالة عمل الموظف سنة كاملة مع الشركة.
أما الذين قضوا ثلاث سنوات فتكون حصة إجازاتهم أكثر سخاءً بمدة تصل إلى أربعة شهور مقسمة إلى ثمانية أسابيع بمرتب كامل وثمانية أسابيع بنصف مرتب، وبهذا يستطيع موظفو إيكيا قضاء إجازة مع أطفالهم حديثي الولادة إلى مدة تصل لستة أشهر، دون الحاجة للقلق بشأن رواتبهم، ومن الجدير بالذكر، أن إيكيا لديها 14 ألف عامل وموظف في الولايات المتحدة.
2- معهد سلون كيترينج لعلاج السرطان
واحد من أقدم مراكز السرطان في الولايات المتحدة، تأسس عام 1884، فبدأ في نيويورك أول الأمر مستشفى للسرطان، ثم أُلحق به معهد سلون كيترينج في عام 1960 ليتشكل MSKCC:
“Memorial Sloan Kettering Cancer Center”، حيث يتعاون الأطباء والعلماء لتوفير علاج لمرض السرطان، فيوجد به 142 باحثاً.
ويُصنف Glassdoor، أحد أسرع مواقع التوظيف نمواً، MSKCC أنها ثاني أفضل مؤسسة عالمياً في سياسة إعطاء الإجازات للموظفين، إذ يوجد كثير من أوقات العطلة، فلا يشعر الموظفون بالضغط، ولا أحد يُشعر الموظفين بالذنب “لقضاء إجازة لاستنشاق الهواء المنعش”، ويستطيع العاملون بالمركز الحصول على 20 يوم عطلة، بجانب الإجازات المرضية والشخصية وأيام العطل الأساسية.
1- أمجين
تصنفها عديد من المؤسسات، منها Business Insider، على أنها الأفضل عالمياً في سياسة إعطاء الإجازات للموظفين. وهي شركة مستحضرات دوائية حيوية تأسست عام 1980 في كاليفورنيا، وتوفر الشركة ثلاثة أسابيع عطلة، وأسبوعين عند انتهاء العام، بجانب العطل الرسمية، والتي تسمح بتوفير وقت كبير لقضائه مع العائلة، ويعد موظفو “أمجين” توفير مثل هذا الكم من العطلات المدفوعة الأجر الأعلى تنافسية في السوق الأمريكية بين الشركات المتعددة الجنسيات الشبيهة.
فوفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، تقول كثير من الأبحاث أن العطل تُزيد من الإنتاجية؛ إذ يركز العمال على العمل بشكل أكبر عند عودتهم من العطلة، “فالأعضاء البشرية ليست مصممة لبذل الطاقة باستمرار”، وطبقاً لـ،Very well فإن العمال الذين يأخذون وقتاً للاسترخاء، يكونون أقل عرضة للإرهاق، وأكثر إبداعية ونشاطاً وإنتاجية، وهذا ما تريده كل شركة من موظفيها.
وبهذا تظل المنافسة قائمة بين الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات من جانب، وبين ثقافة العمل الحر، التي تطغى على جزء كبير من العالم، وتنمو بشكل سريع، خاصة في الآونة الأخيرة، وسيظل التنافس قائماً لتوفير بيئة تسمح للموظف بالإبداع وأخذ حقه في الاستمتاع بالحياة من أجل إنتاجية أفضل.
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