

داعب الإعلامي تامر أمين الدكتورة غادة والى وزير التضامن، أثناء حديثها عن جهود الوزارة في مكافحة الإدمان ومساعدة المتعافين منه قائلا: «قلبى وربى زى دعوة الأم كدة راضين عنك».

وقالت وزير التضامن في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»: إن الوزارة خصصت برنامجا لإقراض المتعافين من الإدمان لتنفيذ مشروعات خاصة بهم لحمايتهم وضمان عدم عودتهم للإدمان مرة أخرى.

ولفتت إلى أن الوزارة حريصة على تطبيق برامج الحماية الاجتماعية بشفافية لضمان الوصول للمستحقين.