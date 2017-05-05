تمتلك شركة جوجل الأمريكية العديد من التطبيقات الشهيرة، ضمن عائلة المليار مستخدم مثل تطبيق خرائط جوجل، ويوتيوب، وجيميل ومتصفح كروم.

هناك الكثير من التطبيقات المفيدة والمميزة لدى شركة جوجل وهي أقل شعبية من تطبيقات المليار وربما لم تجربها من قبل، وفيما يلي 6 تطبيقات مفيدة من شركة جوجل، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

تطبيق Snapseed

هو محرر صور احترافي يُقدم الكثير من المزايا القوية لتحسين الصور وتعديلها، ويضم مجموعة من الفلاتر والتأثيرات والأوضاع التي تساعد المستخدم على التقاط صور أفضل مثل وضع تحسين الوجه ووضع التعرض المزدوج ووضع الأبيض والأسود.

ويدعم التطبيق العمل مع صور بصيغة RAW وضبط الصورة بطريقة يدوية أو تلقائية إلى جانب كافة الأدوات الأساسية مثل التدوير والاقتصاص وإضافة النصوص وتعديل الألوان وضبط التباين والسطوع وغيرها.



تطبيق Google Duo

يتيح للمستخدمين في جميع أنحاء العالم إجراء مكالمات فيديو بطريقة سهلة ومباشرة، ويتميز بواجهته البسيطة للغاية، وإمكانية إجراء مكالمات الفيديو بشكل سريع سواءً عبر شبكات واي فاي أو باستخدام بيانات الهاتف، كما دعمت جوجل مؤخراً إمكانية إجراء مكالمات صوتية في حال عدم قدرتك على إجراء اتصال فيديو.



تطبيق Wallpapers

هو تطبيق الخلفيات الرسمي من جوجل، يمنحك أقصى استفادة من شاشة هاتفك عبر إضافة خلفيات جميلة وميزات متقدمة، ويمتاز بتقديمه لتشكيلة واسعة من الخلفيات في شتى الفئات، مع إمكانية اختيار الفئات المفضلة لك لتحصل على خلفية جديدة كل يوم ضمن الفئة المفضلة، ويمكنك أيضاً من خلاله اختيار إحدى صورك الخاصة أو صورة من مجموعة Google Earth أو منظر طبيعي من جوجل بلس وغير ذلك الكثير.

تطبيق Google Trips

إن كنت تبحث عن تطبيق مفيد أثناء سفرك، فربما يجدر بك تجربة تطبيق Google Trips الذي يساعد المسافرين على تخطيط العطلات والرحلات بطريقة منظمة وذكية والحصول على معلومات وافية حول وجهاتهم السياحية دون مشقة.

ويُسهل التطبيق على المستخدمين استكشاف العالم من خلال تنظيم المعلومات الأساسية في مكان واحد ومن ثم إتاحتها للمستخدم حتى في حال عدم الاتصال بالإنترنت،

كما يعتبر بمثابة الدليل السياحي الخاص بالمستخدم، حيث تتضمن كل رحلة داخل التطبيق مجموعة من الفئات المختلفة من بينها مخطط اليوم، الحجوزات، أنشطة للقيام بها أثناء الرحلة، المأكولات والمشروبات، الأماكن البعيدة وغيرها.

ويُقدم توصيات شخصية بالأماكن والمعالم السياحية لأشهر 200 مدينة حول العالم وذلك بالاعتماد على زيارات المسافرين الآخرين، بالإضافة إلى تقديم توصيات بالأنشطة اعتماداً على الموقع والطقس والوقت.



تطبيق YouTube VR

مع تطبيق YouTube VR سيكون بوسعك التجوّل داخل موقع يوتيوب واستكشافه في بيئة ثلاثية الأبعاد من الواقع الافتراضي، حيث سيكون بوسعك مشاهدة فيديوهات بنطاق رؤية 360 درجة إلى جانب مقاطع الفيديو القياسية مستطيلة الشكل.



تطبيق PhotoScan

هو تطبيق ماسح ضوئي يتيح لك إجراء مسح ضوئي لصورك المطبوعة المفضلة وحفظها باستخدام كاميرا الهاتف، حيث سيكون بوسعك الاحتفاط بصورك القديمة على هيئة صور رقمية مثالية خالية من الوهج.