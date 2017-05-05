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بالفيديو.. هكذا أنقذت العناية الإلهية الطفلة الفلسطينة "منة"
صداقة براءة الاطفال طفولة

بالفيديو.. هكذا أنقذت العناية الإلهية الطفلة الفلسطينة "منة"

2017-05-05 19:34:11

سقطت طفلة بشكل مروع عن لعبة في مدينة ملاهٍ، بمدينة  نابلس في  الضفة  الغربية المحتلة، الأربعاء، واصطدمت بمعلمتين كانتا قرب اللعبة الدوارة.

وحسب “العربية” عن موقع “دوز”، المحلي، إصيبت الطفلة منة الله محمد جبريل (8 أعوام) من نابلس بكسور في اليد والأنف بالإضافة إلى رضوض وكدمات في جسمها، إثر سقوطها المفاجئ من مقعدها في لعبة الدولاب الطائر، بأحد المتنزهات في نابلس أثناء رحلة مدرسية، وأصيبت معلمتان كانتا تراقبان الطالبات وهن يلعبن، بعد أن سقطت  الطفلة منة عليهما، ما أدى لكسور في أسنان إحدى المعلمتين وأنف الأخرى، وقال والد الطفلة، محمد جبريل، إن “ما حدث معجزة ولولا وجود المعلمات بالقرب من مكان لعب ابنتي، لارتطمت بالأرض وكانت النتيجة أكثر خطورة لا سمح الله”.



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