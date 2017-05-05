

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الصحافة الورقية أصبحت في خطر، بسبب الإلكترونية، وعليها أن تسابق الزمن والبحث لها عن مجالات وموضوعات جديدة لمواكبة العصر للحفاظ على قارئها.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الجمعة في مصر»، المذاع على فضائية «mbc مصر» أنه يجب توحيد المنظومة، ونسعى لتقليص الفجوة بين الصحافة الورقية والإلكترونية، موضحا أن المؤسسات الصحفية تعانى من سوء إدارة لإدارة منشآتها وكياناتها الاقتصادية والتعليمية وغيرها.

وأشار إلى أن أحمد السيد النجار رئيس مجلس الأهرام المستقيل، لم يتفهم قرار الهيئة الوطنية للصحافة والخاص بعدم اتخاذ أي قرارات إدارية فور تشكيل الهيئة وهو ما اعترض عليه وقدم استقالته، مؤكدا أن استقالة رئيس مجلس إدارة الأهرام قرار سياسي.