محمد صلاح خط أحمر".. هاشتاج يرد على تهديدات القتل لنجم روما2017-05-05 19:29:56
“نصيحة.. نم والأنوار مضاءة” رسالة تهديد تلقاها الفرعون الصغير محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي روما الإيطالي لكرة القدم، فجر اليوم الجمعة، من قبل مجهولين قاموا بشنق دمى في أحد أبرز شوارع العاصمة الإيطالية روما، وتحمل كذلك إلى جانب صلاح أسماء البلجيكي رادجا ناينجولان، بالإضافة إلى قائد روما دانييلي دي روسي.
وعلق مجهولون لافتة على تلك الدمى، كتب عليها باللغة الإيطالية “نصيحة بدون جريمة.. نم والأنوار مضاءة”، وفي أعقاب ذلك حضرت الشرطة الإيطالية إلى المكان الذي وجدت فيه تلك التهديدات وتحديدًا بجوار مبنى “الكولوسيوم” أحد أبرز معالم العاصمة الإيطالية، ولكن الدمى كان قد تم سحبها قبل وصول الشرطة، وعلى الفور أمرت الشرطة بفتح تحقيق في الواقعة.
وفي أعقاب ذلك، خرج وزير الرياضة الإيطالي لوكا لوتي، ليعرب عن استيائه الشديد من التهديدات بالقتل التي تعرض لها ثلاثي فريق ذئاب العاصمة روما، وقال - في تصريحات لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية - “علينا إدانة مثل هذه الأفعال السيئة التي لا تمت بكرة القدم بصلة، وما حدث في شوارع روما، ليست هذه الرياضة التي نريدها، لا نريد أن تكون كرة القدم بهذه الطريقة”.
وعلى خطى لوكا لوتي، أعرب دانييل فرونجيا المستشار الرياضي للعاصمة الإيطالية “روما”، عن غضبه الشديد تجاه تلك التهديدات التي وجدت بجوار مبنى “الكولوسيوم”، وعلق قائلاً “أمر مخجل”، أن يتم وضع دمى مشنوقة لبعض لاعبي روما وتوجيه رسائل تهديد لهم.
وعلى الفور، أصدر جماهير وعشاق النجم المصري، هاشتاج “محمد صلاح”، والذي تصدر قائمة موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، للرد على تلك التهديدات والدفاع عن نجمهم المفضل وقائد منتخب الفراعنة، وأصدروا عددًا من التدوينات من بينها “محمد صلاح خط أحمر”، بينما ظهر محمد صلاح، في تدريبات فريقه اليوم استعدادًا لمواجهة ميلان، متجاهلاً هذه التهديدات.
ويبدو أن مصدر هذه التهديدات لا يزال مجهولاً إلى الآن، حيث ذهب البعض يقول إن جماهير روما وراء تلك التهديدات بعد الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الدربي أمام نادي لاتسيو والتي جمعتهما الأحد الماضي بملعب “الأولمبيكو”، والذي يعني ضياع حلم الحصول روما في الحصول على الكأس، بينما قال آخرون إن مصدر تلك التهديدات هي جماهير لاتسيو، والتي تحتفل حتى الآن بالانتصار على روما في مسابقتي الدورى والكأس.
فيما رأى البعض الآخر أن جماهير روما أرادت أن تعرب عن استيائها من إمكانية انتقال الفرعون الصغير محمد صلاح نجم منتخب مصر، إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني الصيف المقبل، بعدما ربطت بعض التقارير الإسبانية بين انتقل صلاح إلى صفوف أتلتيكو مدريد نهاية الموسم، وهذا ما قوبل بالرفض من قبل رابطة مشجعي نادي روما الإيطالي.
وتأتي تلك التهديدات قبل المواجهة المرتقبة بين ميلان وروما، والتي ستقام يوم الأحد المقبل على ملعب “سان سيرو” في ميلان، ضمن مواجهات المرحلة 35 من الدوري الإيطالي، ويدخل صلاح هذه المباراة وفي رصيده 13 هدفًا سجلها في الدوري الإيطالي هذا الموسم، ويحتل فريقه المركز الثاني برصيد 75 نقطة.
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