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بايرن ميونخ يواصل جهوده لضم سانشيز نجم أرسنال
اوزيل-سانشيز

بايرن ميونخ يواصل جهوده لضم سانشيز نجم أرسنال

2017-05-05 19:08:10

أكدت تقارير صحفية ألمانية أن فريق نادي بايرن ميونخ لكرة القدم يسعى بقوة من أجل الحصول على خدمات المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز نجم أرسنال الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية القادمة.
وقالت صحيفة بيلد الألمانية إن إدارة النادي البافاري أجرت بالفعل اتصالات مع أشخاص مقربين من سانشيز خلال الأسبوع الحالي لمعرفة موقفه من الانتقال للبايرن .
كما ذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن تصل قيمة صفقة انتقال سانشيز إلى البايرن – الذي يستمر عقده مع المدفعجية حتى صيف عام 2018 - إلى حوالى 60 مليون يورو .
ومن المعتقد أن المسئولين في استاد الإمارات يفضلون انتقال سانشيز إلى ميونخ بدلا من رحيله إلى منافس مباشر مثل تشيلسي أو مانشستر سيتي اللذين يرغبان بدورهما في ضمه.

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