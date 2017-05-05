استعرضت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مع بعثة صندوق النقد الدولي برنامج الحماية الاجتماعية الذي تنفذه الحكومة المصرية والإجراءات التي تم اتخاذها لحماية أفقر الفقراء من آثار التضخم.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي الاجتماعي في بيان اليوم /الجمعة/ إلى أنه في إطار المراجعة الدورية لبعثة صندوق النقد الدولي لبرنامج التعاون مع الحكومة المصرية، تم استعراض برامج التغذية المدرسية والإقراض المتناهي الصغر ومقترح تطوير الحضانات لاستيعاب الأطفال في مرحلة ما قبل الدراسة بما يتيح للمرأة الفرصة للانضمام لسوق العمل، كما تم عرض برامج بنك ناصر وأهمها دفع النفقة للمطلقات ومنح قروض تنموية صغير.

من جانبه أشاد رئيس البعثة السيد كريس جارفيس بالتوسع الجغرافي في برنامج تكافل وكرامة والذي وصل إلى مليون و600 ألف أسرة تشمل 8 ملايين مواطن، ويعتبر من أهم برامج الشمول المالي للمرأة التي تمثل 92% من المستفيدين.