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ضبط موظف بميناء دمياط وصاحب مصنع بتهمة الانتماء للإرهاب
حبس

ضبط موظف بميناء دمياط وصاحب مصنع بتهمة الانتماء للإرهاب

2017-05-05 19:17:32


تمكنت قوات الأمن بمحافظة دمياط من إلقاء القبض على عنصرين منتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، بمدينة دمياط الجديدة، والصادر بشأنهما أمر ضبط وإحضار من نيابة أمن الدولة العليا.

ومن بين المضبوطين «أيمن. أ. أ. م»، موظف بجمارك ميناء دمياط، والآخر يمتلك مصنعا بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة.

وتم عرض المتهمين على نيابة دمياط الجديدة الجزئية، برئاسة المستشار أحمد شملول، مدير النيابة، والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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