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الآلاف من محبي عمرو دياب يتدفقون إلي «كايرو فيستيفال» لحضور الحفلة
عمرو دياب

الآلاف من محبي عمرو دياب يتدفقون إلي «كايرو فيستيفال» لحضور الحفلة

2017-05-05 18:33:07


بدأ عدد كبير من جمهور النجم عمرو دياب التوافد على حفله المقرر إقامته بعد ساعات قليلة بمول كايرو فستيفال، ويبدو أن الحفل سيكون كامل العدد، حيث إن الجماهير ملأت المكان قبل انطلاق الحفل بعدة ساعات.

ويغني عمرو دياب خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي تلقى تفاعلًا كبيرًا من كل عشاقه ومحبيه مثل “أحلى وأحلى، قمرين، أنا وأنت” وغيرها من الأغاني.

وفي سياق آخر يعكف الهضبة حاليًا على التحضير لألبومه المقبل، والمقرر طرحه بشكل مبدئي في شهر أكتوبر المقبل.

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