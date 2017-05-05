الزمالك يفوز على الأهلي 25ـ 23 في دوري كرة اليد

فاز فريق كرة اليد بنادي الزمالك على غريمه الأهلي بنتيجة 25/23 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة دوري المحترفين لكرة اليد.

وكان الأهلي قد حسم لقب دوري المحترفين للمرة الـ20 في تاريخه، بعد فوزه على نظيره سبورتنج بنتيجة ٢٣ /٢١.

ويلعب الزمالك غداً الجولة الأخيرة مع فريق الحوار في المنصورة.