 Moheet on google
الجمعة 5 مايو 2017 06:46 مساءً
روابط سريعة
عاجل:
الزمالك يفوز على الأهلي 25ـ 23 في دوري كرة اليد
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الزمالك يفوز على الأهلي 25ـ 23 في دوري كرة اليد

2017-05-05 18:31:04

فاز فريق كرة اليد بنادي الزمالك على غريمه الأهلي بنتيجة 25/23 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة دوري المحترفين لكرة اليد.

وكان الأهلي قد حسم لقب دوري المحترفين للمرة الـ20 في تاريخه، بعد فوزه على نظيره سبورتنج بنتيجة ٢٣ /٢١.

ويلعب الزمالك غداً الجولة الأخيرة مع فريق الحوار في المنصورة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3