قالت تقارير صحفية إسبانية اليوم /الجمعة/ إن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، رفض العرض الأول الذي قدمته له إدارة النادي الكتالوني لتمديد تعاقده مع الفريق والذي ينتهي في صيف عام 2018.

وأوضحت صحيفة (أس) الإسبانية أنه بعد عدة أشهر من المفاوضات، رفض ميسي العرض الأول من جانب برشلونة والذي ينص على حصوله على راتب سنوي صافي يتراوح ما بين 30 و35 مليون يورو.

وقالت الصحيفة إنه على الرغم من التداعيات الممكنة لهذا الرفض من اللاعب الأرجنتيني، إلا أن إدارة النادي الكتالوني سوف تواصل العمل من أجل التوصل لصيغة نهائية للاتفاق مع ميسي على تمديد تعاقده مع الفريق.