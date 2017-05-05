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مقتل 5 أشخاص جراء تفجير انتحاري في نيجيريا
تفجير انتحارى فى الصومال

مقتل 5 أشخاص جراء تفجير انتحاري في نيجيريا

2017-05-05 18:20:27
أ ش أ

أعلنت السلطات النيجيرية مقتل خمسة أشخاص على الأقل جراء تفجير انتحاريتين نفسيهما بشمال شرق البلاد.
وأكدت الشرطة -حسبما ذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية اليوم الجمعة- وقوع التفجير ليل الخميس بمدينة مايدوجوري عاصمة ولاية “بورنو” الشمالية.
ويأتي الهجوم عقب يوم واحد من محاولة ثلاث انتحاريات تفجير موقع عسكري قبل أن يلقين مصرعهن برصاص قوات الأمن. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

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