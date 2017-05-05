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الدفاع الروسية عقدت اجتماعات في سوريا وتركيا للتمهيد لمذكرة المناطق الأربع
قوات روسية فى القرم الأوكرانية

الدفاع الروسية عقدت اجتماعات في سوريا وتركيا للتمهيد لمذكرة المناطق الأربع

2017-05-05 19:38:42
أ ش أ

أعلن نائب رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان العامة الروسية، ستانيسلاف حجي محمدوف، أن وزارة الدفاع الروسية في إطار إعداد مذكرة التفاهم حول المناطق الآمنة الأربع في سوريا ، عقدت مجموعة من اللقاءات مع القيادتين السورية والتركية يومي 25 و26 أبريل الماضي.

وقال حجي محمدوف، حسبما أفادت وكالة أنباء ” سبوتنيك “، اليوم الجمعة: “إن العمل التمهيدي الفعال مع شركائنا ساهم في التوصل لنتائج مثمرة في محادثات أستانا “.

وأشار إلى الدور الإيجابي الذي لعبه المبعوث الأممي الخاص لسوريا ،ستافان دي ميستورا، في إقناع المعارضة المسلحة السورية في أستانا بأهمية إنشاء مناطق تخفيف التصعيد الأربع في سوريا.

وأكد الجنرال الروسي أهمية أن نظر دي ميستورا إلى نتائج المفاوضات في أستانا بمثابة مساهمة كبيرة في تعزيز الحوار السياسي في جنيف.

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