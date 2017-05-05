أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي توقف عن استخدام قواته الجوية في المناطق السورية المحددة بموجب الاتفاق حول مناطق تخفيف التوتر في سوريا منذ أول الشهر الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية “تاس” عن رئيس المديرية العامة للعمليات في هيئة الأركان الروسية سيرجي رودسكوي: “منذ 1 مايو، أوقفت روسيا استخدام قوتها الجوية في المناطق المحددة كمناطق لتخفيف التوتر في المذكرة” الخاصة بالمناطق الآمنة الموقعة بين روسيا وإيران وتركيا.

وأضاف رودسكوي أن “تدشين مناطق لتخفيف التوتر سيحسن من موقف القوات الحكومية، والقوات الجوية الروسية ستواصل دعمهم في عملياتهم الهادفة إلى القضاء على مسلحي تنظيم داعش الإرهابي الدولي”، موضحا أنه سيجري التركيز على العملية العسكرية شرق مدينة تدمر بمحافظة حمص، وتحرير مدينة دير الزور المحاصرة من جانب المسلحين منذ 3 سنوات، بالإضافة إلى استعادة السيطرة على المناطق الجنوبية الشرقية من محافظة حلب.

من جانبه، قال نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، إن مذكرة تحديد مناطق تخفيف التوتر جرى تحضيرها بناء على أوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بهدف التأكيد على نظام وقف إطلاق النار في الأراضي السورية، مشيرا إلى أن الأطراف الأخرى الفاعلة في سوريا؛ ومن بينها الولايات المتحدة والسعودية “رحبوا بالمذكرة التي تضمن إلى حد ما تطبيقها”، موضحا أن المذكرة “ستدخل حيز التنفيذ في الساعة 12 صباحا في 6 مايو”.