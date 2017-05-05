صرح رئيس إدارة العمليات في هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، الفريق أول سيرجي رودسكوي، بأن القوات الروسية بقيادة هيئة الأركان العامة تقوم حاليا بحسابات للعدد المطلوب لمراكز التفتيش ونقاط المراقبة في مناطق التوتر في سوريا.

وقال رودسكوي في تصريحات اليوم الجمعة : ” في الوقت الحاضر تقوم مجموعات القوات الروسية بقيادة هيئة الأركان العامة بحسابات العدد المطلوب لمراكز التفتيش ونقاط المراقبة بمناطق التوتر في سوريا “، مضيفا :”أن عمل نقاط المراقبة ومراكز التفتيش ، فضلا عن إدارة المناطق الآمنة، ستنفذ من قبل موظفين وتشكيلات لكلا من روسيا و إيران وتركيا “.

ومن جانبه ، أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، أن وزارة الدفاع الروسية تعمل مع الأردن وغيرها من الأطراف من أجل إشراكها في عملية إقامة مناطق تخفيف التصعيد في سوريا.

وقال فومين ، حسبما أفادت وكالة أنباء ” نوفوستي :” نعمل حاليا على توسيع عدد المشاركين في إقامة مناطق تخفيف التصعيد بسوريا ، وبينهم الأردن وعدد من الدول الأخرى”.