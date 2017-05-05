نشرت الصين طبعة مستنسخة من أقدم مخطوطة من المصحف الشريف موجودة بالبلاد.. ووفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا)، تأتي تلك النسخة من المخطوطة في 870 صفحة، ويبلغ وزنها 12.515 كجم، وتم نشرها من قبل دار النشر العرقية وذلك لأغراض البحث فقط، حيث أنها لن يتم بيعها في الأسواق.

والمخطوطة القديمة من المصحف يعود تاريخها لفترة ما بعد القرن الحادي عشر، ومحفوظة في متحف في مقاطعة شونهوا سالار ذاتية الحكم، شمال غرب مقاطعة شنغهاي التي يعيش بها أكثر من 100 ألف شخص من أقلية سالار، وفقا لجامعة بكين.

ويرجح أن أسلاف شعب سالار، أحد الأقليات العرقية في الصين، غادروا آسيا الوسطى منذ مئات السنين، وهم يحملون تلك المخطوطة من القرآن، ثم استقروا نهائيا في منطقة على ضفاف النهر الأصفر في الصين. وتعد المخطوطة دليلا ملموسا على تاريخ تلك الأقلية العرقية البالغ عمرها 800 سنة، والتي تدين بالإسلام.