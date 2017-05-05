نظمت الحراكات الشعبية والشبابية والأحزاب اليسارية والقومية الأردنية، بعد صلاة الجمعة بوسط عمان، مسيرة نصرة للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وعبر المشاركون في المسيرة عن تضامنهم الكامل مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال ورفضهم للحصار المفروض على قطاع غزة وللانتهاكات المتواصلة في الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة، مطالبين بموقف عربي موحد لإنهاء معاناة الأسرى المضربين عن الطعام منذ أسابيع في سجون الاحتلال.