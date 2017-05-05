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خالد الجندي: كرة القدم تحمي الشباب من الإرهاب والمخدرات.. فيديو
خالد الجندي

خالد الجندي: كرة القدم تحمي الشباب من الإرهاب والمخدرات.. فيديو

2017-05-05 18:08:31

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حول حكم لعب كرة القدم فى الإسلام، إن لعب كرة القدم، هو عمل، لافتا إلى أنها تعمل على إلهاء الشباب عن المخدرات والإرهاب أيضا.

وأضاف “الجندي” خلال برنامجه “لعلهم يفقهون” على فضائية “DMC”،  أمس الخميس، أن منع الجمهور من حضور المباريات، تسبب فى خراب بيوت الملايين، لافتا إلى أن ميزانية نادى مثل برشلونة تعادل ميزانية قارة مثل أفريقيا.

ونوه، إلى أن صناعة كرة القدم فى مصر انهارت، لأن هناك آلاف الأعمال تقوم على تلك الصناعة، لافتا إلى أن اللاعب محمد صلاح استطاع رفع اسم مصر فى الكثير من الدول.



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