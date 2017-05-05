3 سيارات إطفاء لإخماد حريق بمحل برديات في الهرم2017-05-05 17:52:29
اندلع حريق بمحل برديات بمنطقة أبو الهول، اليوم الجمعة، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع خطر امتداده.
وكان اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة الأهرام يفيد باندلاع حريق بمحل برديات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات الإطفاء إلى محل البلاغ، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أية إصابات.
تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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