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موسكو: سنناقش مع الأمريكيين عودة العمل بمذكرة منع الحوادث الجوية في سوريا
انفجار في سوريا - قصف

موسكو: سنناقش مع الأمريكيين عودة العمل بمذكرة منع الحوادث الجوية في سوريا

2017-05-05 18:03:44
أ ش أ

أعلن رئيس إدارة العمليات في هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، الفريق أول سيرجي رودسكوي، أن وزارة الدفاع الروسية ستناقش قريبا مع وزارة الدفاع الأمريكية مسألة عودة روسيا للمشاركة بشكل كامل في المذكرة المعنية بمنع الحوادث في المجال الجوي السوري.
وقال رودسكوي في تصريحات اليوم الجمعة، إن “هذه الاتفاقية تعتبر أداة فعالة للقضاء على الحوادث الخطرة في الأجواء، حيث علقت موسكو العمل بها بعد القصف الصاروخي الأمريكي لمطار الشعيرات في سوريا”، مضيفا “مسألة عودة روسيا إلى المشاركة الكاملة في مذكرة منع الحوادث في المجال الجوي السوري سيتم مناقشتها خلال اللقاء الثنائي مع الزملاء الأمريكيين في المستقبل القريب”.

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