أول طائرة ركاب صينية الصنع تهبط فى مطار بشنغهاي بعد نجاح تجربة الطيران الاولى لها2017-05-05 17:43:32
هبطت أول طائرة ركاب صينية كبيرة، الطائرة “C919” في مطار شانغهاى بودونغ الدولى بعد قيامها بالطيران لمدة 79 دقيقة فى أول رحلة تجريبية لها فى خطوة تمثل علامة فارقة بالنسبة لصناعة الطيران الصينية حيث تضمن بها الصين لنفسها موقعها المتقدم على قائمة أكبر صناع الطائرات الكبيرة الحجم فى العالم.
ووفقا للاعلام الرسمى الصينى، فإن الطائرة التى بدأت الصين فى تصنيعها في عام 2006، قامت بالهبوط بسلام فى الساعة 3:20 من عصر اليوم الجمعة بتوقيت بكين فى نفس المطار الذي كانت اقلعت منه فى وقت سابق من اليوم.
والطائرة ذات المحركين والممر الواحد هي من صنع الشركة الصينية المحدودة للطائرات التجارية “كوماك” COMAC المملوكة للدولة وهى تحتوى على 168 مقعدا وتستطيع أن تقوم برحلات لمسافة 4075 كيلومترا.
وأشار فو قوه هوا، أحد مصممي C919، إلى أن الطائرة مازالت ستخضع لسلسلة من اختبارات الطيران، وأنه لن يتم تسويقها قبل عامين إلى ثلاثة أعوام.
وتوقع فو انه وفى ظل التطور السريع للاقتصاد الصيني، أن يكون هناك ما لا يقل عن الفى طلب محلي لشراء الطائرة.. وقد أعلنت الشركة المصنعة أمس الخميس انها ستنتهى من تصنيع الطائرة الثانية من نفس الطراز خلال العام الحالى.
وكانت الشركة أفادت فى وقت سابق بأنها تلقت 570 طلبا لشراء الطائرة المدنية من عملاء من داخل الصين ومن الخارج حيث ان الطائرة الصينية الجديدة ستقوم بالمنافسة في سوق الطائرات التي تحتكرها “إيرباص وبوينج” من خلال الطائرات من طراز A320 وبوينج 737.
وتضع بوينج، عملاق صناعة طائرات الركاب، الصين على رأس قائمة الدول الأكثر طلبا للطائرات المدنية وفقا لتوقعات السوق العالمية للعقدين المقبلين التى قدرت الطلب الصيني على الطائرات المدنية بحوالي 6 ألاف طائرة تقدر قيمتها بنحو 945 مليار دولار.
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