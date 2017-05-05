استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبنانى سعد الحريري رئيس مجلس النواب البرازيلي رودريجو مايا الذي يشارك على رأس وفد نيابي واقتصادي في مؤتمر الطاقة الاغترابية الذي يعقد في بيروت حاليا.

وأعرب الحريري -خلال اللقاء الذي تم اليوم الجمعة- عن أمله فى تعزيز العلاقات بين لبنان والبرازيل وخصوصا على الصعيد الاقتصادي شاكرا البرازيل على مساهمتها من خلال الكتيبة البرازيلية العاملة ضمن “اليونيفل”، ولفت إلى أن هذه المساهمة تعزز السلام في منطقة الجنوب.

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب البرازيلي أهمية توطيد العلاقات بين البلدين ليس فقط على الصعيد الاجتماعي بل على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، مؤكدا أنه يأمل أن يتم توقيع الاتفاقية الاقتصادية التجارية بين لبنان والبرازيل لأن من شأنها تنمية العلاقات على هذا الصعيد.

في سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء اللبناني خلال لقائه اليوم مع مساعد وزير خارجية جنوب إفريقيا محمد دنغور بحضور قنصل عام جنوب إفريقيا في لبنان وجيه البزري، التطورات الإقليمية والمحلية.