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الإسماعيلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة طنطا بالدوري
الاسماعيلي

الإسماعيلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة طنطا بالدوري

2017-05-05 17:38:11

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى معسكراً مغلقاً اليوم الجمعه إستعداداً لمواجهة طنطا فى الجولة الـ 28 من مسابقة الدورى الممتاز.

ويحل الدراويش ضيفاً على أولاد السيد البدوى فى تمام الساعه الرابعة إلا ربع عصر الأحد القادم على ملعب الأخير بطنطا.

ويسعى الإسماعيلى لفرض السيطرة والانضباط على لاعبيه بإقامة معسكر قبل موعد اللقاء بـ 48 ساعه من أجل إستعادة ذاكرة الإنتصارات للتقدم نحو خطوة إلى الأمام بجدول المسابقة.

وكان الاسماعيلي قد تعادل سلبيا مع الزمالك في الجولة الماضية،بينما مني طنطا بهزيمة كبيرة من الانتاج الحربي بثلاثية نظيفة.

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