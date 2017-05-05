أكد المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، أن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية والتي تمنح لأفضل لاعبي العالم والحاصل عليها أربع مرات من قبل.

وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم /الجمعة/ قبيل مواجهة غرناطة غدا في الجولة الـ36 من الليجا وردا على مدى استحقاق صاروخ ماديرا لهذه الجائزة، رد زيدان “بالطبع يستحقها، هذا جهده. لقد فاز بالكثير من جوائز الكرة الذهبية وأعتقد أنه قريب من التتويج بها مجددا. كريستيانو يحظى بتقدير كافة مشجعي ريال مدريد والنادي والمدرب وزملائه. كريستيانو إما أن تحبه كثيرا أو لا. لا يوجد أمر وسط، هو يعلم ذلك”.

وكشف المدرب الفرنسي أنه تحدث مع “الدون” ولاعبين آخرين هذا الموسم بهدف الحفاظ على لياقتهم البدنية، مبرزا أهمية هذا الأمر خلال الموسم الحالي وهو ما جعل الكثير من لاعبيه في حالة بدنية جيدة.

وأوضح أن كريستيانو اعتاد طوال المواسم على خوض كافة المباريات، ولكن كثرة خوض المباريات يجعل اللاعبين في حاجة للحصول على الراحة.

وقال “لست المدرب الذي لم يدفع بركيستيانو. الأمر ليس بهذا الشكل. أحيانا يجب على اللاعبين أن ينالوا قسطا من الراحة إذا أرادوا الحفاظ على لياقتهم البدنية”.

وحول تحسين ثلاثي الهجوم بي بي سي: كريستيانو وكريم بنزيمة وجاريث بيل، لهجوم الملكي، رد زيزو “لا أدري ماذا تريدونني أن أقول.. إنهم لاعبون كبار”، مبينا أن مدى فاعلية الثلاثي يعتمد على إيقاع المباريات ولكنه سعيد بأدائهم.

وأضاف “يمكن التفكير في أن من يخوضون مباريات أقل يقدمون أداء أفضل، ولكن الجميع يقومون بعمل جيد، كما أن ثلاثي البي بي سي يقوم بعمل جيد أيضا”.

وأوضح زيدان أنه سيحظى بخدمات الظهير البرتغالي فابيو كوينتراو في اللقاء المرتقب غدا السبت أمام غرناطة، بينما أكد أن مواطنه الآخر بيبي بحاجة إلى أسبوع قبل العودة إلى الملاعب، وجاء القرار رغم أن المدافعين البرتغاليين شاركا في مران اليوم إلى جانب بقية زملائهما.

وقال مدرب المارينجي إن “فابيو سيلعب مع الفريق أمام غرناطة.. أعتقد أن بيبي جيد للغاية وسيكون معنا الأسبوع المقبل بشكل كامل، وليس غدا”.

كما تناول زيدان وضع المدافع الفرنسي رافائيل فاران، الذي لم يشارك اليوم في المران “لقد شعر بآلام، ليست شيئا قليلا ولكنها ليست أيضا شيئا كبيرا، ولكن كما اعتدنا، لا نريد المخاطرة بأحد يشعر بآلام”.

ويحتل الريال وصافة الليجا بـ81 نقطة وهو نفس رصيد برشلونة المتصدر إلا أن الفريق الكتالوني يتفوق في المواجهات المباشرة، لكن الملكي له مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو.