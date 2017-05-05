زيدان: كريستاينو رونالدو يستحق التتويج بالكرة الذهبية2017-05-05 17:33:58
أكد المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، أن المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية والتي تمنح لأفضل لاعبي العالم والحاصل عليها أربع مرات من قبل.
وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم /الجمعة/ قبيل مواجهة غرناطة غدا في الجولة الـ36 من الليجا وردا على مدى استحقاق صاروخ ماديرا لهذه الجائزة، رد زيدان “بالطبع يستحقها، هذا جهده. لقد فاز بالكثير من جوائز الكرة الذهبية وأعتقد أنه قريب من التتويج بها مجددا. كريستيانو يحظى بتقدير كافة مشجعي ريال مدريد والنادي والمدرب وزملائه. كريستيانو إما أن تحبه كثيرا أو لا. لا يوجد أمر وسط، هو يعلم ذلك”.
وكشف المدرب الفرنسي أنه تحدث مع “الدون” ولاعبين آخرين هذا الموسم بهدف الحفاظ على لياقتهم البدنية، مبرزا أهمية هذا الأمر خلال الموسم الحالي وهو ما جعل الكثير من لاعبيه في حالة بدنية جيدة.
وأوضح أن كريستيانو اعتاد طوال المواسم على خوض كافة المباريات، ولكن كثرة خوض المباريات يجعل اللاعبين في حاجة للحصول على الراحة.
وقال “لست المدرب الذي لم يدفع بركيستيانو. الأمر ليس بهذا الشكل. أحيانا يجب على اللاعبين أن ينالوا قسطا من الراحة إذا أرادوا الحفاظ على لياقتهم البدنية”.
وحول تحسين ثلاثي الهجوم بي بي سي: كريستيانو وكريم بنزيمة وجاريث بيل، لهجوم الملكي، رد زيزو “لا أدري ماذا تريدونني أن أقول.. إنهم لاعبون كبار”، مبينا أن مدى فاعلية الثلاثي يعتمد على إيقاع المباريات ولكنه سعيد بأدائهم.
وأضاف “يمكن التفكير في أن من يخوضون مباريات أقل يقدمون أداء أفضل، ولكن الجميع يقومون بعمل جيد، كما أن ثلاثي البي بي سي يقوم بعمل جيد أيضا”.
وأوضح زيدان أنه سيحظى بخدمات الظهير البرتغالي فابيو كوينتراو في اللقاء المرتقب غدا السبت أمام غرناطة، بينما أكد أن مواطنه الآخر بيبي بحاجة إلى أسبوع قبل العودة إلى الملاعب، وجاء القرار رغم أن المدافعين البرتغاليين شاركا في مران اليوم إلى جانب بقية زملائهما.
وقال مدرب المارينجي إن “فابيو سيلعب مع الفريق أمام غرناطة.. أعتقد أن بيبي جيد للغاية وسيكون معنا الأسبوع المقبل بشكل كامل، وليس غدا”.
كما تناول زيدان وضع المدافع الفرنسي رافائيل فاران، الذي لم يشارك اليوم في المران “لقد شعر بآلام، ليست شيئا قليلا ولكنها ليست أيضا شيئا كبيرا، ولكن كما اعتدنا، لا نريد المخاطرة بأحد يشعر بآلام”.
ويحتل الريال وصافة الليجا بـ81 نقطة وهو نفس رصيد برشلونة المتصدر إلا أن الفريق الكتالوني يتفوق في المواجهات المباشرة، لكن الملكي له مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو.
-
برلماني: الخطان الأول والثاني بـ«مترو الأنفاق» متهالكان
وصف اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قرار رفع أسعار تذاكر “مترو الأنفاق” بانه “جريء جدا” على الرغم من معارضته للقرار. وأوضح طعيمة من ...Fri, 05 May 2017 08:47:39 GMT
-
«التموين»: الأسعار لن ترتفع.. واعتماد نموذجين لـ«شنط رمضان»
أكد ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة “التموين” ، أن أسعار السلع الأساسية لن ترتفع قبل شهر رمضان، مشيرا إلى أن الوزارة ستتيح السلع الأساسية بالأسواق بشكل يفوق الطلب ...Fri, 05 May 2017 09:28:05 GMT
-
وزير الأوقاف: العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية مطلب شرعي ووطني
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية مطلب شرعي ووطني ، وأن كل من يعمل على تقويض بنيان الدولة أو تعطيل مسيرتها ، أو تدمير ...Fri, 05 May 2017 10:16:17 GMT
-
نائب بالسويس: 370 ألف حالة "عقر" للمواطنين من الكلاب الضالة
قدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس بيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، مفاده أن هناك حالة من الذعر واستغاثة للمواطنين من تكاثر وانتشار الكلاب ...Fri, 05 May 2017 08:30:59 GMT
-
اليوم.. الرجاء يلتقى بلدية المحلة فى معركة التأهل لـ"الممتاز"
يستضيف الرجاء عصر اليوم الجمعة بلدية المحلة فى مباراتهم الفاصلة فى ختام منافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثانى الذى ستحدد الصاعد إلى دورى الأضواء والشهرة. ...Fri, 05 May 2017 08:58:28 GMT
-
حريق 3 منازل وفدان قصب ونفوق 9 حيوانات بسوهاج
تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد حسام المصرى وكيل إدارة الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على عدد من الحرائق بدأت بـ 3 منازل بمركز المنشاه جنوب ...Fri, 05 May 2017 07:58:23 GMT
-
مطار هيثرو البريطاني يعلق جميع رحلاته بسبب تهديدات أمنية
علقت السلطات البريطانية جميع الرحلات في صالة السفر 3 في مطار هيثرو لدواعٍ أمنية تطلبت فحص الأمن وتعطيل 1500 راكب عن رحلاتهم. وأوضحت صحيفة مترو البريطانية أن الأسباب ...Fri, 05 May 2017 10:49:58 GMT
-
باحث اقتصادي: «مثلث الاستثمار» ينقصه «ضلع»
أكد الباحث الاقتصادي أحمد علي، أن ما وصفه بـ”مثلث الاستثمار في مصر” ينقصه “ضلع التشريعات” لتنظيم العملية الاستثمارية، مشيدا بمجهودات الدولة في “الضلعين ...Fri, 05 May 2017 10:28:59 GMT
-
«خبير مروري»: اغلاق شارع «26 يوليو» لمدة عامين
أكد اللواء أحمد هشام الخبير المروري أن العطلة الرسمية اليوم واعتدال الأحوال الجوية ووضوح الرؤية الأفقية انعكسا بشكل إيجابي على الحالة المرورية بكافة الطرق ...Fri, 05 May 2017 07:28:15 GMT