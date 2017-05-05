ميناء دمياط يستقبل 8 سفن للحاويات والبضائع العامة2017-05-05 17:41:39
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن منها سفينتى حاويات و 6 سفن بضائع عامة بينما غادر الميناء 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة .
وذكر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط فى بيان أن اجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء بلغ 13 سفينة ، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .
وفي السياق نفسه غادر الميناء قطاران بحمولة 2588 طن قمح و126 سيارة بحمولة 6374 طن قمح ، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 138 ألفا و465 طنا ، بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 106 ألاف و285 طن قمح.
وشملت حركة الصادر من الميناء 6800 طن يوريا و 900 طن رمل زجاجي و 3488 طن فوسفات و 420 طن حديد تسليح .
من جهة اخرى صرح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بأنه تقرر إلغاء مظاهر الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة والتى يوافق يوم الثامن من مايو الجارى نظرا للظروف الإقتصادية التى تمر بها البلاد وماتقتضيه من ترشيد الإنفاق وضغط المصروفات مشيرا الى ان هذه المناسبة ستقتصر على افتتاح المشروعات الخدمية والتنموية الجديدة والتى تمثل إضافة هامة لمنظومة التنمية بالمحافظة.
وقال إن تكلفة هذه المشروعات بلغت 521.3 مليون جنيه وتتضمن مشروعات قطاع التعليم بإجمالى عدد 6مدارس انشاء جديد وإحلال كلى وجزئى بتكلفه 22.740مليون جنيه وافتتاح المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحة بقطاع التعليم العالى بتكلفه 21مليون جنيه.
وفى قطاع مياه الشرب سيتم افتتاح المرحلة الأولى لتطوير وتوسيع محطة مياه البستان بتكلفه 65مليون جنيه وافتتاح أربعة مراكز تكنولوجيه لخدمة المواطنين بتكلفه998.6 الف جنيه،وفى قطاع الإسكان الإجتماعى يتم افتتاح84 عماره سكنيه(1834وحده سكنيه-127محل)بتكلفه 328.840مليون جنيه، وافتتاح مشروعات فى قطاع الصحه بتكلفه 50.8مليون جنيه،أما فى قطاع الشباب والرياضة سيتم افتتاح ملاعب بتكلفه 7ملايين جنيه وافتتاح كوبرى اللضامين على مصرف السنانية ضمن مشروعات قطاع الرى والصرف بتكلفه1.650 مليون جنيه الى جانب افتتاح موقف سيارات وسوق الباعة الجائلين بكفر سعد بتكلفه 2ر1 مليون جنيه.
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