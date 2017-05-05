أقدم طالب بالصف السادس الابتدائي على شنق نفسه، بسبب معاتبة والديه له لعدم الاهتمام بدراسته في حلوان.

وكان العميد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم شرطة حلوان، تلقى بلاغًا يفيد بالعثور على جثة “كرولس.ا”، طالب بالصف السادس الابتدائي، مشنوقًا بسقف مروحة منزله بالعزبة البحرية دائرة القسم.

على الفور انتقل المقدم وائل عرفان، رئيس مباحث حلوان، والرائدان إسلام بكر، وإسلام سعيد، معاونا المباحث والنقباء محمد عبد المعز رئيس الدورية وأحمد يحيى وفارس الجندي، وتبين أن المجني عليه تركه والديه داخل المنزل وذهبها إلى عملهما وعاتباه على عدم الاهتمام بدراسته.

وعندما عاد والديه اكتشفا قيامه بشنق نفسه بسقف المروحة، ولم يشتبهوا في أحد بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.